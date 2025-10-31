Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Süsses oder Saures – woher kommt Halloween?

  31.10.2025 Kultur

Leuchtende Kürbisfratzen, gruselige Gespenster und kleine Monster, die an der Tür klingeln: «Gib mir Süsses, sonst gibt’s Saures!» Auch im Frutigland ziehen verkleidete Kinder an Halloween durch die Quartiere. Doch was sind die Ursprünge von ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote