«Swiss made songs» – eine musikalische Reise durch die Schweiz

«Swiss made songs», «Chrüz u quer dürs Land»: Unter diesem Titel finden am Sonntag, dem 19. Oktober, um 15 Uhr im Solina Spiez sowie am Freitag, dem 24. Oktober, um 19.30 Uhr in der Kirche Reichenbach zwei besondere Konzerte statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine musikalische Reise durch die Schweiz und durch die Zeit – mit traditionellen Volksweisen, Liedern aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert und zeitgenössischen Kompositionen.

An der Musikschule der Region Thun unterrichten aktuell rund siebzig diplomierte Lehrpersonen gegen elfhundert Kinder und Erwachsene in über fünfzig verschiedenen Instrumental- und Gesangsfächern. Neben dem fundierten Einzelunterricht bietet die Schule vielfältige Möglichkeiten, gemeinsam in Gruppen zu musizieren.

So entstanden im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Gemischten Chor Faulensee kleine Ensembles aus den Schwyzerörgeli-, Klarinetten- und Blockflötenklassen. Unter der Leitung von Evelyn Brunner und Susanne Burger wurde das Programm in den vergangenen drei Monaten erarbeitet. Der Gemischte Chor Faulensee begleitet regelmässig Gottesdienste und veranstaltet Konzerte. Er wird von Evelyn Coleman Brantschen geleitet. Interessierte Sängerinnen und Sänger sind jedrzeit herzlich willkommen – entweder als feste Mitglieder oder auch nur zeitlich begrenzt als Projektmitglieder für ein bestimmtes Konzert.

RED

Auskünfte erteilt die Präsidentin Therese Zürcher unter der Mail tzuercher1234@bluewin.ch