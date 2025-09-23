Immobilien Immobilien
Tanzfreude in der Sattelkammer: Wagonwheel-Linedancer feiern Herbstfest

  23.09.2025 Frutigen

Sonnenschein, volle Tanzflächen und gute Stimmung: Am vergangenen Sonntag lud die Sattelkammer in Frutigen zum Herbstfest der Wagonwheel-Linedancer Frutigland ein. Bereits der reichhaltige Brunch sorgte für einen gemütlichen Start, bevor die Tanzbegeisterten das Parkett eroberten. ...

