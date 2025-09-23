Tanzfreude in der Sattelkammer: Wagonwheel-Linedancer feiern Herbstfest

Sonnenschein, volle Tanzflächen und gute Stimmung: Am vergangenen Sonntag lud die Sattelkammer in Frutigen zum Herbstfest der Wagonwheel-Linedancer Frutigland ein. Bereits der reichhaltige Brunch sorgte für einen gemütlichen Start, bevor die Tanzbegeisterten das Parkett eroberten. ...

Sonnenschein, volle Tanzflächen und gute Stimmung: Am vergangenen Sonntag lud die Sattelkammer in Frutigen zum Herbstfest der Wagonwheel-Linedancer Frutigland ein. Bereits der reichhaltige Brunch sorgte für einen gemütlichen Start, bevor die Tanzbegeisterten das Parkett eroberten. «Floor Splitting» – also zwei unterschiedliche Tänze zum selben Song – sorgte für Abwechslung und liess die Tanzfläche rasch an ihre Grenzen stossen. Bald wurde nicht nur auf der grossen Fläche, sondern auch neben der Bühne und sogar auf kleineren Tanzinseln eifrig getanzt.

Die Organisatorin Trix Salzmann freute sich über die rege Teilnahme: «Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen ihre Freude am Linedance teilen und den Weg zu uns finden.» Besonders erfreulich: Auch die Bödeli Linedancer aus Interlaken, die One-Two Linedancer aus Reinach (BL) sowie die Renegades Linedancer aus Düdingen (FR) waren mit Delegationen vertreten – ein Zeichen dafür, dass das Fest längst über die Region hinaus bekannt und beliebt ist.

Linedance sei zwar gesellig, aber auch anspruchsvoll, so die Veranstalter. Wer sich ernsthaft mit den komplexen Schrittfolgen befassen möchte, findet in den Vereinen der Region kompetente Ansprechpartner und die Möglichkeit, in die faszinierende Welt des Linedance einzutauchen.

RED