Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Theorie und Praxis

  19.08.2025 Kolumne

Er sitzt da. Schaut zu den Matten auf der Alp gegenüber … und es sind kaum neun Grad! «Komm rein – du erkältest dich…», sage ich. «Es ist Sommer!», antwortet er. Klar war Sommer, aber jene Juli-Woche in Adelboden fühlte sich kälter an als ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote