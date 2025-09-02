Immobilien Immobilien
Ticketverlosung für das Swiss Chamber Music Festival

  02.09.2025 Adelboden

Der «Frutigländer» verlost an seine LeserInnen 3 x 2 Tickets für das Swiss Chamber Music Festival:
• Freitag, 5. September 2025, 20 Uhr, Eröffnungskonzert: Cellissimo
• Mittwoch, 12. September 2025, 20 Uhr, Volksmusik: Schäbyschigg

