Ticketverlosung für das Swiss Chamber Music Festival

Der «Frutigländer» verlost an seine LeserInnen 3 x 2 Tickets für das Swiss Chamber Music Festival:

• Freitag, 5. September 2025, 20 Uhr, Eröffnungskonzert: Cellissimo

• Mittwoch, 12. September 2025, 20 Uhr, Volksmusik: Schäbyschigg



• Samstag, 13.9.2025, 20 Uhr: Duo Sax & Perc Ort: jeweils in der Kirche Adelboden

Wie heisst die offizielle Abkürzung des Swiss Chamber Music Festival?

a) Swiss CMF b) keine c) SCMF

Senden Sie Ihre Antwort mit dem Betreff «Ticketverlosung» an:

win@frutiglaender.ch oder an:

Redaktion «Frutigländer»,

Ticketverlosung,

Parallelstrasse 60, 3714 Frutigen.

Nennen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Mailadresse/Telefonnummer sowie Ihre Postadresse.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 4. September 2025, 24 Uhr Die GewinnerInnen werden per E-Mail informiert; die Tickets sind an der Festivalkasse abholbereit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

RED

Alle Infos rund ums Festival finden Sie unter www.swisschambermusicfestival.ch

GEWINNEN SIE FÜR EINES DER FOLGENDEN KONZERTE ZWEI TICKETS ANS SWISS CHAMBER MUSIC FESTIVAL IN DER KIRCHE :