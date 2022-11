Tippen und geniessen

Am Samstag wurde im Gasthof Altels der Gewinner des grossen Schwinger-Tippspiels bekannt gegeben. Im legeren Rahmen fanden sich 150 von 250 TeilnehmerInnen zum Nachtessen ein. Die beiden Frutiger Schwinger John Grossen und Josias Wittwer durften dem Gewinner Hans Dauner Eichenlaub überreichen.

MICHAEL SCHINNERLING

Dicht an dicht standen die Gäste im Wintergarten des Gasthofs Altels in Kandergrund und genossen ihr Apéro. Bei einer Feuerschale auf der Gartenterrasse konnten sie sich aufwärmen. Es war der Auftakt zur Krönung des Tippkönigs 2022. Im Vorfeld galt es, drei Fragen richtig zu beantworten: Wer würde beim diesjährigen «Eidgenössischen» Schwingerkönig? Wer würde im Schlussgang stehen? Wie viele Kränze würden die Berner Schwinger holen?

Von den 250 Wettfreudigen hatten 6 richtig getippt. Bevor diese ausgezeichnet wurden, kredenzte das Team von Brigitt und Roland Ryter den 150 Anwesenden ein währschaftes Schwingermenü. Die Gäste sassen verteilt im Wäschhüsi, im grossen Saal, im Altels-Stübli und in der Gaststube. Dazu spielte das Echo vom Fleschsee mit Käthy Schneider, Markus Imholz und Bärti Gisler auf. Zudem wurde ein kurzweiliger Videozusammenschnitt von den beiden Schwingtagen in Pratteln gezeigt. Dass Joel Wicki im Schlussgang gegen Markus Aeschbacher gewann und die Berner Sektion 17 Kränze holte, hatten wie erwähnt sechs Tippspieler richtig vorausgesagt. Offen war nun noch die Frage, wer der neue Tippkönig sein würde.

Mit einem Nagel den König ermittelt

Roland Ryter ist bekannt für seine kreative Art. Genauso kreativ war also die Ausmarchung um den Titel des Tippkönigs oder der Tippkönigin. Dazu hatte Ryter einen Schwingplatz mit echtem Sägemehl aufgebaut und unter dem Sägemehl ein Kreuz aufgemalt. Nun bekam jeder der Finalteilnehmer einen Nagel und musste diesen nach Gefühl möglichst nahe zum Kreuz einschlagen. Nach dem Einschlagen wurde das Sägemehl entfernt, und mit einem Metermass wurden die exakten Abstände ermittelt. Hans Dauner aus Wattenwil gewann mit einem Abstand von 8 cm. Dafür wurde er von den beiden Schwingern John Grossen und Josias Wittwer zum Tippkönig mit Eichenlaub gekrönt und konnte sich bei Roland Ryter am Gabentempel einen Gewinn aussuchen. Seine Wahl fiel auf einen Reisegutschein. «Ich komme gerne zu Familie Ryter, weil man hier sehr familiär empfangen wird, das Essen gut ist und man sich wohlfühlt», erklärte Dauner. Und der Gastgeber fand: «Jedes Jahr nehmen mehr Leute am Tippspiel teil. Es war schön, 150 Personen bei uns begrüssen zu dürfen. Noch lange sass man bei einem «Cheli-Kafi» zusammen und diskutierte über das Schwingen – oder einfach über den kurzweiligen Abend.