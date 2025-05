Todesopfer bei Lawinenabgang am Morgenhorn

Am Samstagnachmittag ist es am Morgenhorn in Kandersteg zu einem Lawinenniedergang gekommen. Drei Personen wurden verschüttet. Zwei Männer wurden leicht verletzt in Spitäler geflogen, ein Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Am Samstagnachmittag, kurz vor 13.45 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Lawinenniedergang am Morgenhorn in Kandersteg ein, von welchem drei Personen erfasst worden seien. Aktuellen Kenntnissen zufolge waren eine Dreiergruppe und eine Einzelperson beim Aufstieg zum Gipfel des Morgenhorns auf einer Skihochtour unterwegs, als sich ein Schneebrett löste. In der Folge wurden drei Personen von der Lawine mitgerissen – zwei Männer der Dreiergruppe und die Einzelperson.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte konnten die teilweise verschütteten Personen bergen, wobei ein Mann nur noch tot geborgen werden konnte. Zwei Männer wurden leicht verletzt in Spitäler überflogen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer Staatsbürger im Alter von 29 Jahren, wohnhaft im Kanton Bern.

Im Einsatz standen Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz, Gebirgsspezialisten und verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, zwei Lawinensuchhunde, drei Rega-Helikopterteams und ein Helikopterteam der Air-Glaciers. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Ereignis aufgenommen.

Regionale Staatsanwaltschaft Oberland