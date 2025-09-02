Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Coolcation» im Trend

  02.09.2025 Tourismus

Laut einer Auswertung des Europäischen Tourismusdachverbands (ETC) vom April bevorzugen 28 Prozent der Europäer gezielt Destinationen mit kühlerem Klima. 81 Prozent geben an, dass der Klimawandel ihre Reisepläne beeinflusst.

Aktuellere Daten der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote