Trachten, Tänze und Lachen: Jung und Alt fegten beim Polka-Rennen übers Parkett

Klein und Gross haben das Tanzbein geschwungen und hatten viel Spass beim Trachtentanz. Das Highlight beim Oberländer Tanznachmittag war aber ganz klar ein Polka-Wettrennen.

Klein und Gross haben das Tanzbein geschwungen und hatten viel Spass beim Trachtentanz. Das Highlight beim Oberländer Tanznachmittag war aber ganz klar ein Polka-Wettrennen.

Nebst den tanzbegeisterten Anwesenden durfte das Organisationskomitee letzten Sonntag die dreiköpfige Trachtenmusik sowie Trachtenschneiderin Erika Steiner in Reichenbach begrüssen. Der Nachmittag startete mit einer Polonaise, gefolgt von Tanzillus- und Trachtentänzen, bei denen Kinder wie auch Erwachsene mittanzen konnten. Ein absolutes Highlight war das Polka-Rennen, bei dem immer zwei Tanzpaare um die Wette rannten, um sich den besseren Platz für die nächste Runde zu sichern. Viel Lachen und Wetteifern war garantiert. Zwischen den Tänzen herrschte fröhliches Beisammensein. Durst und Hunger konnten in den Pausen gelindert werden, um anschliessend wieder mit vollem Elan die Beine in taktsicherer Manier über das Parkett gleiten zu lassen. Ob klein oder gross: Alle genossen das schöne Miteinander in Verbindung mit tollen Trachtentänzen.

SUSANNE MÜRNER