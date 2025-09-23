Immobilien Immobilien
Tradition ganz neu gedacht: Alpkäseproduktion im Lastwagenanhänger

  23.09.2025 Kandersteg
Käser Ruedi Grossen im Einsatz beim «Ches-Chessi» BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Nach ihrer ersten vollen Alpsaison zieht die neue, mobile Alpkäserei im Ueschinental eine positive Bilanz. Drei Älplerfamilien teilen sich die Anlage – und sind begeistert von der Flexibilität und Effizienz dieser Lösung.

Im Sommer 2000 wurde ...

