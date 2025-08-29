«Tradition ir Tracht» für Junge

Am 23. und 24. August 2025 fand in Burgdorf das Jugendwochenende «Tradition ir Tracht» statt. Organsiert von einem zusammengestellten Organisationskomitee der Bernischen Trachtenvereinigung, stand ein Wochenende lang für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 bis 30 ...

Am 23. und 24. August 2025 fand in Burgdorf das Jugendwochenende «Tradition ir Tracht» statt. Organsiert von einem zusammengestellten Organisationskomitee der Bernischen Trachtenvereinigung, stand ein Wochenende lang für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 bis 30 Jahren die Tracht und unser Brauchtum im Fokus.

Samstagvormittag war es soweit, nach rund anderthalb Jahren Organisation kamen die etwa 80 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den verschiedenen Regionen des Kantons Bern und auch aus anderen Kantonen wie zum Beispiel dem Wallis in Burgdorf an. Die meisten natürlich in der Tracht.

Das Ziel des Wochenendes war es, die verschiedenen Bestandteile des Trachtenwesens weiterzugeben und aufleben zulassen.

Ob Volksmusik, Volkstanz, Volkslieder oder Jodeln; für jeden war etwas in den jeweiligen Workshops dabei. Sogar für ausländische Tänze hatte das Programm einen Platz frei. In den verschiedenen Gruppen wurden zahlreiche Musikstücke, Volkslieder oder Volkstänze einstudiert und wurden am Sonntagnachmittag alle zusammengetragen. Es war ein richtiger Hühnerhautmoment, die Jugendlichen in der Tradition so aufblühen zu sehen. Ein grosses Highlight für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen war sicher die Stubete am Samstagabend. Es wurde den ganzen Abend lang gesungen, getanzt, musiziert und gelacht. Egal wen man fragte, es war rundum ein schönes Wochenende, an dem man neue Gleichgesinnte fand und neue Freundschaften knüpfen konnte.

