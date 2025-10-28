Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Tradition, Qualität und Gemeinschaft

  28.10.2025 Frutigen
109 Tiere wurden am Freitag von der Jury bewertet. BILDER: CHANTAL STEURI
109 Tiere wurden am Freitag von der Jury bewertet. BILDER: CHANTAL STEURI

Letzten Freitag und Samstag fand in Frutigen die traditionelle Beständeschau statt – ein Höhepunkt im Kalender der regionalen Viehzucht und ein lebendiges Zeugnis bäuerlicher Leidenschaft. Am Freitag wurden 109 Tiere präsentiert, am Samstag 149.

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote