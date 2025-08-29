Immobilien Immobilien
Tradition trifft Präzision

  29.08.2025 Sport
Peter Allenbach aus Frutigen ist ein Profi im Handmähen. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Peter Allenbach aus Frutigen ist ein Profi im Handmähen. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Am Sonntag, 24. August, verwandelte sich die Wiese oberhalb der Kirche in Frutigen in einen Schauplatz voller Energie, Tradition und beeindruckender Handwerkskunst. Die Berner Kantonale Handmähmeisterschaft lockte 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie begeisterte Zuschauer nach ...

