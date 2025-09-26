Traditioneller Orientierungslauf im Seeholzwald

Seit über 30 Jahren gehört der OL fest in den ...

Strahlender Sonnenschein, lachende Gesichter und sportlicher Einsatz: Auch dieses Jahr fand der Orientierungslauf (OL) der Oberstufen- und Pirmarschule Aeschi-Krattigen im Seeholzwald bei Spiez statt.

Seit über 30 Jahren gehört der OL fest in den Jahreskalender der Oberstufenschule Aeschi-Krattigen sowie der Primarschule Aeschi – und nun neu auch der Primarschule Krattigen.

Die SchülerInnen machten sich mit Karte und Kompass auf den Weg durch den Wald. In vier verschiedenen Kategorien starteten die SchülerInnen in den OL. Die PrimarschülerInnen sowie die SiebtklässlerInnen starteten in kleinen Teams, die Acht- und NeuntklässlerInnen jeweils alleine. So suchten sie die Posten und stellten dabei nicht nur ihre sportliche Ausdauer, sondern auch ihren Orientierungssinn unter Beweis.

Die Bedingungen hätten kaum besser sein können: Bei sonnigem, warmem Wetter herrschte eine ausgelassene Stimmung. So ging auch die diesjährige Durchführung des Orientierungslaufs im Seeholzwald mit vielen glücklichen Gesichtern und kleinen Erfolgsgeschichten zu Ende und die Schulen konnten ruhig die Ferien einläuten.

Auszug aus der Rangliste

4./5./6. Klasse:

1. Rang:

Jonas Janzi und Ben Zbären

2. Rang:

Tenzin Phunrab und Timo Hürlimann

3. Rang:

Joan Wäfler und Delio Balmer

7.Klasse:

1. Rang:

Lorenz Dietrich und Simon Grünenwald /

Jasmin Steffen und Nina Zurbuchen

3. Rang:

Ilona Kaufmann und Aksinia Fomina

8./9.Klasse Mädchen:

1. Rang:

Lina Zbären

2. Rang:

Tabea Verena Spöri

3. Rang:

Silia Scherz

8./9. Klasse Knaben:

1. Rang:

Fabrizio Erb

2. Rang:

Noé Fabio Schenk

3. Rang:

Levi Luinbühl

NANAKO GRAF