Trotz hoher Prämien lehnt die Bevölkearungsmehrheit eine Reduktion von Grundversicherungsleistungen ab

  08.08.2025 Politik
«Niemand möchte verzichten ...» BILD:ZVG
«Niemand möchte verzichten ...» BILD:ZVG

Das Vertrauen in die Krankenversicherung bröckelt: Knapp 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung nimmt trotz des stetigen Ausbau Lücken im obligatorischen Schutz wahr. Die Idee, die Grundversicherung auszudünnen und Leistungen in Zusatzversicherungen auszulagern, ...

