An einer Infoveranstaltung standen die Initianten des geplanten Bäderprojekts, der Gemeindeobmann und die Kaderleute der Aqua-Spa-Resorts AG Red und Antwort. In der Fragerunde gaben die Skeptiker den Ton an.

RETO KOLLER

Nachdem die Gemeindeversammlung am 29. Ap...