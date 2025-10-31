Umbau im Freibad Frutigen

Die Firma Brügger HTB GmbH wird das bestehende Freibad umfassend modernisieren und auf den neuesten Stand bringen. Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern im Mai 2026 ein attraktiv ...

Am Montag, den 3. November 2025, beginnen die Bauarbeiten im Freibad Frutigen.

Die Firma Brügger HTB GmbH wird das bestehende Freibad umfassend modernisieren und auf den neuesten Stand bringen. Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern im Mai 2026 ein attraktiv gestaltetes und einladendes Freibad zu bieten.Mit zeitgemässer Technik, verbesserter Ausstattung und neuen Attraktionen, die für noch mehr Spass und Erholung sorgen werden, wird das Freibad ein Treffpunkt, an dem sich alle wohlfühlen und gemeinsam den Sommer geniessen können. Die Anlage wird komplett in Chromstahl ausgeführt. Das bestehende Kinderbecken wird im Herbst 2026 planmässig erneuert. «Wir freuen uns sehr, dass es nun losgeht. Das neue Freibad Frutigen wird ein Bad für alle – modern, familienfreundlich und zukunftsfähig», heisst es vonseiten der Projektverantwortlichen.

RED