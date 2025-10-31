Immobilien Immobilien
Umbau im Freibad Frutigen

  31.10.2025 Frutigen
Das Freibad Frutigen, wie es jetzt aussieht. BILD: ZVG
Am Montag, den 3. November 2025, beginnen die Bauarbeiten im Freibad Frutigen.

Die Firma Brügger HTB GmbH wird das bestehende Freibad umfassend modernisieren und auf den neuesten Stand bringen. Ziel ist es, den Besucherinnen und Besuchern im Mai 2026 ein attraktiv ...

