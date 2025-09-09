Immobilien Immobilien
Umzonung für Wohnungen geplant

  09.09.2025 Frutigen
Das alte Schulhaus Hasli soll künftig zonenkonform bewohnt werden dürfen – links unten das neue Schulhaus. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Ende September können die StimmbürgerInnen über die Umzonung des ehemaligen Schulhauses sowie des Lehrerhauses im Hasli abstimmen. Es geht dabei um die Schaffung von neuem Wohnraum.

HANS RUDOLF SCHNEIDER
Es war ein Hin und Her, bevor es nun am 28. ...

