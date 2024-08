Unfall mit vier Autos – fünf Verletzte

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstag, 3. August 2024, gegen 17.35 Uhr gemeldet, dass es auf der Hauptstrasse in Mülenen zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen sei. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autolenker von Mülenen herkommend Richtung Reichenbach unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich-frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte und später noch einmal mit einem weiteren Auto frontal zusammenstiess. Das erste entgegenkommende Auto geriet durch die seitlich-frontale Kollision seinerseits auf die Gegenfahrbahn und kollidierte schliesslich mit einem weiteren Auto, das in Richtung Reichenbach unterwegs war.

Insgesamt waren bei diesem Verkehrsunfall also vier Fahrzeuge betroffen, wobei fünf Personen verletzt wurden. Sie alle wurden mit drei Ambulanzen ins Spital gefahren.

Die Hauptstrasse zwischen Mülenen und Reichenbach musste für die Rettungs- und Unfallarbeiten bis am Samstagabend für rund vier Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Reichenbach hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Pressedienst Kantonspolizei Bern