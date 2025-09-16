Immobilien Immobilien
Unglück von Lissabon: Am Niesen ist das unwahrscheinlich

  16.09.2025 Gesellschaft
Andreas Wiedmer, Leiter Betrieb und Technik der Niesenbahn, erklärt unter dem Waggon die Fangbremse und die Unterschiede zum System in Lissabon. BILDER: RACHEL HONEGGER
Andreas Wiedmer, Leiter Betrieb und Technik der Niesenbahn, erklärt unter dem Waggon die Fangbremse und die Unterschiede zum System in Lissabon. BILDER: RACHEL HONEGGER

Laut ersten Untersuchungserkenntnissen hat sich in Lissabon das Seil von der Unglücksbahn gelöst. Wie das passieren konnte, beschäftigt auch die Mitarbeitenden der Niesenbahn. Eines ist klar: Selbst wenn es zu einem Seilriss käme – eine Entgleisung ist am Niesen ...

