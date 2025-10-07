Immobilien Immobilien
Unnötige Niederlage in der Overtime

  07.10.2025 Sport
Die Adelbodner in Weiss – hier mit Lehmann und Nydegger – beschäftigten die Abwehr der Jurassier immer wieder. BILD: ZVG / BJÖRN ZRYD
Nach einem beherzten Auftritt kann der EHC Adelboden immerhin einen Punkt aus Tramelan entführen. Gegen den HC Tramelan verlieren die Mannen aus dem Lohnerdorf auswärts mit 2:3 nach Verlängerung.

SEVERIN DÄHLER
Zum Meisterschaftsstart am ...

