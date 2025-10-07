Unnötige Niederlage in der Overtime

Nach einem beherzten Auftritt kann der EHC Adelboden immerhin einen Punkt aus Tramelan entführen. Gegen den HC Tramelan verlieren die Mannen aus dem Lohnerdorf auswärts mit 2:3 nach Verlängerung.

SEVERIN DÄHLER

Zum Meisterschaftsstart am Samstag vor einer Woche reichte es den Adelbodnern gegen Prilly nicht zu einem Punktegewinn. Das erste Spiel der neuen Saison ging zu Hause mit 1:2 knapp verloren. Umso motivierter reiste der EHCA nach Tramelan, um den ersten Sieg aus dem Berner Jura nach Hause zu bringen.

Die Oberländer starteten mit viel Elan ins Spiel. Mit einem schnellen Spielstil nach vorne und ein paar kernigen Checks konnten sie vermehrt in der Offensivzone auftreten. Auch der HC Tramelan setzte immer wieder Nadelstiche mit gefährlichen Kontern. Nach 15 gespielten Minuten musste Adelboden nach einem Haken von Stürmer Althaus in Unterzahl agieren, konnte diese jedoch unbeschadet überstehen. So gingen die beiden Teams torlos in die erste Pause, auch dank vieler geblockter Schüsse und guter Torhüterleistungen auf beiden Seiten.

Adelboden presst, aber …

Im Mitteldrittel war das Spielgeschehen – wie schon im Startdrittel – geprägt von schnellem Umschalten auf beiden Seiten. Bereits nach zwei Minuten durfte Adelboden in Überzahl antreten.

Wegen zu ungenauer und überhasteter Pässe wurde es vor dem Tor der Jurassier jedoch nie richtig gefährlich. Die Partie lag auf Messers Schneide, doch die hochkarätigen Chancen blieben zunächst aus. Als es nach 39 Spielminuten so aussah, als würde auch das zweite Drittel torlos verstreichen, kam Tramelan zu einer gefährlichen Angriffssituation. Ein Adelbodner Verteidiger konnte den Puck in extremis abfangen, und Wüthrich schickte nach einem sehenswerten Pass über das halbe Spielfeld den jungen Lehmann alleine aufs gegnerische Tor.

Dieser verwandelte herrlich zum 0:1 für den EHCA. Als im Schlussdrittel Tramelan eine Strafe wegen Beinstellens kassierte, war es in der 48 Spielminute Chatelain, der mit einem schönen Handgelenkschuss im Powerplay zum 0:2 erhöhte. Von diesem Zeitpunkt an machte die Heimmannschaft immer mehr Druck auf das Tor der Gäste.

Nach 50 gespielten Minuten fiel der Anschlusstreffer zum 1:2 durch einen verdeckten Schuss von Fluri. Der Druck von Tramelan nahm weiter zu, und Friedli musste immer mehr Schüsse abwehren. In der 56. Spielminute glich Forster zum 2:2 aus.

… Tramelan gewinnt

Weil es nach der regulären Spielzeit unentschieden stand, ging der Match in die Verlängerung. Auch hier ging es wieder hin und her, und beide Teams warteten nicht lange ab. Zu den gefährlicheren Torchancen kam jedoch der HC Tramelan. Eine Minute vor einem allfälligen Penaltyschiessen schoss Henry die Jurassier nach einem Zweigegen-null-Angriff auf EHCA-Goalie Friedli zum Sieg. Die Adelbodner spielten über weite Strecken gutes Eishockey und konnten auf einen starken Torhüter zählen. Umso ärgerlicher ist es, dass sie den Vorsprung nicht über die Zeit bringen konnten. Nichtsdestotrotz: Der erste Punkt steht auf dem Konto.

Das nächste Spiel findet bereits am Mittwoch, 8. Oktober, zu Hause gegen den HC Martigny statt. Der Puck wird um 19.30 Uhr in der Freizeit- und Sportarena in Adelboden eingeworfen.