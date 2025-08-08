Immobilien Immobilien
Unterwegs für mehr Selbstständigkeit: Mobile Hilfe für Sehbehinderte

  08.08.2025 Gesundheit
Heute ist die mobile Beratung an 13 Standorten präsent. BILD: ZVG
Heute ist die mobile Beratung an 13 Standorten präsent. BILD: ZVG

Seit einem Jahr ist die Mobile Beratung des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands (sbv) im Kanton Bern unterwegs. Das innovative Angebot ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen persönliche Unterstützung direkt in ihrer Region – ein Erfolgsmodell, ...

