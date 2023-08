Unwetterschäden im Gasterntal

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr zog eine grosse Gewitterzelle übers Berner Oberland und sorgte im Gasterntal für «Weltuntergangsstimmung», wie eine Augenzeugin es formulierte. Starkregen und Hagel lösten mehrere 10’000 Kubikmeter Material auf der Hockenhorn-Seite, die anschliessend ins Tal rutschten. Wie Hansueli Rauber, Präsident der Bäuert Gastern, am Freitagmorgen sagte, seien mehrere Gebäude stark beschädigt und die privaten Wasser- und Stromversorgungen teils zerstört worden. Personenschaden gab es glücklicherweise nicht.

Bis Selden sei der Zugang problemlos möglich und alle Gast- und Hotelbetriebe seien offen. Aktuell könne nicht viel mehr gemacht werden, als die Schutt- und Schlammmassen abtrocknen zu lassen, um sich dann einen genaueren Überblick zu verschaffen, erklärte Rauber.

In der ganzen Schweiz kam es am Donnerstagabend, nachdem die Hitzewelle ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. Bis am Freitagmorgen um 4 Uhr wurden laut SRF Meteo rund 52’000 Blitze gezählt. Am Freitag bleibt das Gewitterrisiko hoch. In der zweiten Tageshälfte bilden sich vermehrt Gewitterzellen und abends könnte es erneut zu Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen.

VIDEO Gasterntal