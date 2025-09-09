Verdienter Derbysieg für die Frutiger Fussballfrauen

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel setzen die Fussballfrauen des FC Frutigen ein Ausrufezeichen in der Liga. Im Derby gegen den FC Spiez mussten sie sich jedoch lange gedulden, bis der Sieg gesichert war – am Ende stand ein überzeugendes 5:2.

Bei herrlichem Spätsommerwetter empfingen die Frutigerinnen am vergangenen Samstag den Nachbarn aus Spiez zum mit Spannung erwarteten Derby. Von Beginn an war klar: Frutigen wollte nichts anbrennen lassen. Bereits in der zweiten Minute brachte Strasser das Heimteam in Führung. Wenige Minuten später verhinderte nur die Latte nach einem Schuss der Frutiger Topskorerin das frühe 2:0.Die Gastgeberinnen dominierten das Spielgeschehen und erspielten sich zahlreiche Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Spiez kam nach rund einer halben Stunde erstmals gefährlich vor das Tor – ein Weitschuss senkte sich über Torhüterin Hauri hinweg ins Netz. Ein schmeichelhafter Ausgleich, der den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Frutigen blieb jedoch unbeeindruckt und spielte weiter mutig nach vorne, blieb aber bis zur Pause ohne weitere Treffer.

Entscheidung fällt in der Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Spiez besser ins Spiel und erspielte sich erste Möglichkeiten – jedoch ohne zählbare Erfolge. Diese Phase währte aber nicht lange: Frutigen übernahm wieder das Kommando, scheiterte aber zunächst mehrfach an der Spiezer Defensive.

In der 57. Minute dann der Rückschlag für die Kandertalerinnen: Ein langer Ball führte zu einem Missverständnis zwischen einer Verteidigerin und der Torhüterin, die Spiezer Stürmerin sagte Danke und schob zur überraschenden 2:1-Führung für die Gäste ein.

Der Gegentreffer wirkte jedoch wie ein Weckruf: Frutigen erhöhte das Tempo spürbar. Keine drei Minuten später setzte die starke Josi ihre Teamkollegin Pieren in Szene, die den bisherigen Stand eiskalt zum 2:2-Ausgleich verwandelte. Zehn Minuten später war es erneut Josi, die Strasser mit einem präzisen Pass bediente. Diese setzte sich mit ihrem Tempo gegen die Spiezer Abwehr durch und erzielte die verdiente 3:2-Führung.Spiez versuchte nun zu reagieren, öffnete dabei aber Räume – zur Freude der Frutiger Offensive.

Nach einem schnellen Konter traf Strasser zunächst den Pfosten, verwertete den Abpraller aber selbst zum 4:2 und schnürte damit ihren Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte Lauber mit einem sehenswerten Solo zum 5:2-Endstand. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter ab – und die Frutiger Frauen durften sich zurecht feiern lassen.

Frutigen mit starker Entwicklung

Das Team scheint den nächsten Schritt gemacht zu haben. Unter dem Trainergespann Timmerije und Da Costa entwickelt sich die Mannschaft sichtbar weiter. Neben dem bereits bekannten Kampfgeist und dem starken Teamzusammenhalt sind inzwischen auch spielerische, taktische und technische Fortschritte erkennbar.

Der perfekte Saisonstart macht Lust auf mehr. Bereits am kommenden Mittwoch wartet mit dem ebenfalls ungeschlagenen FC Steffisburg der nächste Härtetest, diesmal auswärts.

PETER SCHMID

Matchtelegramm

Meisterschaft 4. Liga Frauen: FC Frutigen – FC Spiez 5:2 (1:1)

Torfolge: 2. Strasser 1:0, 26. Nussbaum 1:1, 57. Giandon 1:2, 60. Pieren 2:2, 70. Strasser 3:2, 76. Strasser 4:2, 86. Lauber 5:2

Aufstellung FC Frutigen: Hauri; Lauber, Kaiser, Josi, Müller; Brügger; Trachsel, Pieren; Buchser, Strasser, Zurbrügg. Auswechselspielerinnen: Schaffer, Kratzer, Grossmann, Kappeler-Germann, Reichen

Weitere Resultate vom Wochenende

2. Liga: FC Dürrenast – FC Frutigen 1:2

4. Liga: FC Frutigen – FC Lerchenfeld 2:2

5. Liga: FC Thun – FC Frutigen 1:2

Junioren B: FC Frutigen/Reichenbach – Team Ajoie Centre 3:0

Junioren C: FC Rüschegg/Schwarzenburg – FC Frutigen/Reichenbach 2:10

Junioren D/9: FC Frutigen a – FC EDO Simme 3:4

Junioren D/9: FC Allmendingen – FC Frutigen b 3:4

Junioren D/7: FC Frutigen a – FC Heimberg 3:7

Junioren D/7 FC Dürrenast – FC Frutigen b 3:4

Senioren 30+: FC Frutigen – FC EDO Simme 2:3