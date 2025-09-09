Immobilien Immobilien
Verdienter Derbysieg für die Frutiger Fussballfrauen

  09.09.2025 Sport
Grossmann und Josi (Captain) setzen die Spiezerin unter Druck. BILD: PETER SCHMID
Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel setzen die Fussballfrauen des FC Frutigen ein Ausrufezeichen in der Liga. Im Derby gegen den FC Spiez mussten sie sich jedoch lange gedulden, bis der Sieg gesichert war – am Ende stand ein überzeugendes 5:2.

