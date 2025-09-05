Immobilien Immobilien
Vereidigung der neuen Frutigländer Grossräte

  05.09.2025 Politik
MICHAEL SCHINNERLING Willy Schranz (l.) und René Maeder bei der Vereidigung in Bern. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Am Montag wurden René Maeder (Die Mitte) aus Kandersteg und Willy Schranz aus Adelboden (EDU) im Grossen Rat vereidigt. Beide nehmen das Amt als Grossrat sehr ernst und brachten sich am Dienstag bereits aktiv ein.

«Hiermit schwöre ich und verpflichte mich ...

