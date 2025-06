Kritische Voten sorgten am Freitagabend für Diskussionen an der Gemeindeversammlung Kandersteg. Abgestimmt wurde über Verkehrsdienstleistungen, die durch die Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee (GKO) und die Gemeinde gestemmt werden. Die GKO sollte tiefer in die Taschen greifen, ...