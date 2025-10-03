Verkehrssunfall mit drei Verletzten

Die Kantonspolizei Bern hat gemäss Medienmitteilung am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A8 bei Krattigen erhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Autolenker, vom Parkplatz beim Seebad Lido in die A8 einzubiegen, als er aus ...

Die Kantonspolizei Bern hat gemäss Medienmitteilung am Mittwoch kurz vor 14.30 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A8 bei Krattigen erhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Autolenker, vom Parkplatz beim Seebad Lido in die A8 einzubiegen, als er aus noch zu klärenden Gründen mit einem von Interlaken herkommenden Auto seitlich frontal kollidierte. Dabei verletzten sich die Lenker der beiden Autos leicht. Die Beifahrerin des einbiegenden Autos verletzte sich ebenfalls. Sie wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht. Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen auch die Feuerwehren Spiez und Aeschi-Krattigen im Einsatz. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während rund einer Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

RED