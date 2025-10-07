Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Freitagmorgen ist es auf der A8 in Interlaken zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Die Fahrzeuglenkenden wurden leicht verletzt.

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag, 3. Oktober 2025, kurz nach 6.30 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A8 erhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Fahrzeuglenkerin auf der A8 von Thun in Richtung Interlaken unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Gunten kam die Lenkerin aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem von Interlaken herkommenden Auto. In der Folge kollidierte dieses mit einem ebenfalls von Thun herkommenden Fahrzeug. Alle drei Fahrzeuglenkenden wurden gemäss Medienmitteilung leicht verletzt und mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern stand auch die Feuerwehr Bödeli im Einsatz. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während den Unfallarbeiten für rund drei Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

RED