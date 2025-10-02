Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Mittwochnachmittag kam es auf der A8 bei Krattigen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Dabei wurden drei Personen verletzt, zwei davon leicht.

Die Kantonspolizei Bern hat am Mittwoch, 1. Oktober 2025, kurz vor 14.30 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A8 bei Krattigen erhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Autolenker vom Parkplatz beim Seebad Lido in die A8 einzubiegen, als er aus noch zu klärenden Gründen mit einem von Interlaken herkommenden Auto seitlich frontal kollidierte. Dabei verletzten sich die Lenker der beiden Autos leicht. Die Beifahrerin des einbiegenden Autos verletzte sich ebenfalls. Sie wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen auch die Feuerwehren Spiez und Aeschi-Krattigen im Einsatz. Der betroffene Strassenabschnitt wurde während rund einer Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Kantonspolizei Bern

