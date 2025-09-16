Immobilien Immobilien
Versicherungsschutz bei Krankheit und Unfall in der Landwirtschaft

  16.09.2025 Politik
Ab Januar 2027 müssen Familienmitglieder, welche auf dem Hof mitarbeiten, ebenfalls versichert werden. BILD: PIXABAY
Viele Familienmitglieder arbeiten auf dem Hof mit. Häufig sind sie aber schlecht abgesichert. Ab dem 1. Januar 2027 wird der Versicherungsschutz eine Voraussetzung für Direktzahlungen. Um was geht es dabei?

Wen betrifft es?
Wenn die ...

