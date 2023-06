Viele Auszeichnungen und eine Silbermedaille

TURNEN Am Pfingstwochenende führte der TV Kallnach in Aarberg die kantonale Geräteturnmeisterschaft durch. Vom TV Frutigen waren 18 Teilnehmerinnen am Start. Einmal mehr zeigten die Aktiven gute Leistungen.

Den Wettkampf am Samstag eröffneten die zwei Turnerinnen der Kategorie K4. Bereits um 7.20 Uhr versammtelten sie sich in Frutigen. Anne-Kathrin Gerber, die später noch als Wertungsrichterin im Einsatz stehen würde, coachte die Turnerinnen. Lena Schmid gelang ein hervorragender Wettkampf. Nach ihrem 14. Platz an der Oberländischen Gerätemeisterschaft OGM katapultierte sie sich mit ihrer Note im Sprung (9.60) in die Top Ten.

Kurz nach dem Mittag griffen die Turnerinnen der Kategorie K5 ins Geschehen ein. Noch nie in der Geschichte des GETU Frutigen waren in einer Kategorie so viele Turnerinnen gestartet. Die zehn jungen Frauen mit den Jahrgängen 2007 bis 2010 gehen bis zu den Sommerferien noch alle in die Schule, ein Grossteil zusammen in die OSS Frutigen. Aus organisatorischen Gründen mussten sie parallel auf zwei Anlagen quasi gegeneinander antreten. Vor vollen Tribünen und mitgereisten Fans zeigten die Teenies einen erfolgreichen Wettkampf. Mit Lynn Maier (6.) und Melanie von Känel (7.) erturnten sich gleich zwei Frutigerinnen einen Spitzenplatz. Wie zuvor an der OGM in Brienz gingen sieben Auszeichnungen nach Frutigen.

Am Samstag in der letzten Abteilung turnte in der Kategorie Damen Lisa Gerber einen weiteren Wettkampf. Ihre Wettkampfvorbereitungen waren etwas knapp. Sie verpasste leider eine Auszeichnung.

11 gehörten zu den besten 40 Prozent

In der Königsklasse K7 traten Nina Mosimann und Anna Kaufmann an. Sie kämpfen eine weitere Saison um einen der begehrten Startplätze für die SM 2023. Dafür sind an sechs Pflichtwettkämpfen durchwegs stabile Leistungen auf Top-Niveau nötig. Betreuerin Sarah Wenger gelang es, beide Turnerinnen immer wieder zu motivieren. Ihre Reaktionen nach den Übungen zeigten, dass sie mit den Leistungen der beiden zufrieden war. Mosimann erturnte sich den sechsten Platz und kann weiterhin auf einen Startplatz hoffen. Kaufmann, die an der OGM um nur 0.08 Punkte die Goldmedaille verpasst hatte, war auch heuer nicht ganz zufrieden. Trotzdem freute sie sich sehr über die Silbermedaille. Neben mehreren Kantonalmeistertiteln im K5 und K6 kam jetzt ein weiterer dazu.

Die Teilnahme an den Kantonalmeisterschaften ist für Turnerinnen des GETU Frutigen freiwillig. Die Kleinsten der Kategorien K1 und K2 verzichteten auf einen weiteren Wettkampf und genossen das schöne Wetter und die freien Tage mit ihren Familien. Deshalb waren am Sonntag nur noch drei Frutigerinnen der Kategorie K3 am Start. Betreuerin Manuela Wäfler war zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. Sie hätten alle solide geturnt und die Wertung sei eher streng, aber für alle gleich gewesen. Simona Wäfler klassierte sich auf dem 19. Rang von 143 Turnerinnen und durfte sich eine Auszeichnung umhängen lassen.

Die Verantwortlichen können eine positive Bilanz ziehen. Von den 18 Turnerinnen gehörten 11 zu den besten 40 Prozent mit Auszeichnung.

FRANZISKA KAUFMANN, TV FRUTIGEN

Resultate:

K3: Simona Wäfler (19.), Emily Bichsel (72.), Eileen Schmid (95.). K4: Lena Schmid (10.), Melina Stoller (82.). K5: Lynn Maier (6.), Melanie von Känel (7.), Nila Maier (19.), Aline Wäfler (28.), Joana Grossenbacher (34.), Anja Zurbrügg (42.), Alexandra Schranz (48.), Celine Zurbrügg (55.), Daria Erb (82.), Leilani Zurbrügg (85.). K7: Anna Kaufmann (2.), Nina Mosimann (6.). K Damen:

Lisa Gerber (18.).