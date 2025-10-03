Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Viele Todesopfer und grosse Schäden

  03.10.2025 Natur
Der Milibach sorgte letztes Jahr in Brienz für grosse Schäden. BILD: ZVG
Der Milibach sorgte letztes Jahr in Brienz für grosse Schäden. BILD: ZVG

Unwetter forderten 2024 zahlreiche Todesopfer und führten zur fünfthöchsten Jahresschadenssumme seit Beginn der Aufzeichnungen. Dies ergab die jährliche Auswertung der Unwetterschaden-Datenbank durch die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote