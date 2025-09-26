Immobilien Immobilien
Vier junge Tanzbegeisterte starten die Jugendtanzgruppe BEO

  26.09.2025 Reichenbach, Kiental
Julia, Sven, Nathalie und Sandro (v.l.) eint die Tanzleidenschaft. BILD: ZVG
Vier junge Menschen, vier verschiedene Trachten, eine gemeinsame Leidenschaft: das Tanzen seit Kindertagen.

Schon früh trippelten ihre Füsse im Takt, verankert im Rhythmus, voller Freude an Figuren und Schrittfolgen. Mit viel Herzblut wollen sie die ...

