Vier Medaillen für den Frutiger Oona Caviar

Grosser Erfolg für den Schweizer Premium-Kaviar aus Frutigen: Bei den World Caviar Awards 2025 in Monaco hat Oona Caviar gleich vier Auszeichnungen gewonnen – zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Am 6. November fand der internationale Kaviar-Wettbewerb im Yacht Club de Monaco statt. Produzenten aus über 20 Ländern präsentierten dort ihre Produkte. Die Fachjury bewertete Glanz, Körnung, Textur und Geschmack der verschiedenen Sorten.

Dreimal Edelmetall

In der Kategorie «Only Salt» – bei der ausschliesslich mit Salz veredelt wird, ohne Zusatzstoffe – holte Oona Caviar gleich dreimal Edelmetall: Gold für Oona Caviar N°102 – jeune und Oona Caviar Osietra Carat sowie Silber für Oona Caviar N°103 – traditionnel. In der Gesamtwertung («Overall») erhielt Oona Caviar N°101 – limité zusätzlich Bronze.

Anerkennung für Qualität und Handarbeit

«Diese Auszeichnungen sind nicht nur ein Erfolg für unser Produkt, sondern für das ganze Team und unsere Philosophie», sagte Heinrich-Marc Stehli, Head of Sales & Marketing bei Oona Caviar. «Schweizer Handarbeit, Reinheit, Leidenschaft und Präzision haben hier internationalen Anklang gefunden.»

Mit der sogenannten «Only-Salt»-Philosophie, also der ausschliesslichen Veredelung mit Salz, setzt das Unternehmen auf Reinheit und auf Natürlichkeit. Das Frutiger Produkt wird unter nachhaltigen Bedingungen im Tropenhaus Frutigen hergestellt – mit Quellwasser aus den Alpen und strengen Qualitätskontrollen.

Alpen-Kaviar überzeugt international

Der Erfolg in Monaco unterstreicht die Position von Oona Caviar im Premiumsegment. Die Marke, die sich als «The Original. Swiss Mountain Caviar» bezeichnet, steht für Schweizer Qualität und Authentizität. Die mehrfachen Auszeichnungen sind ein starkes Signal an Handel, Gastronomie und Konsumenten: Kaviar aus Frutigen gehört zur internationalen Spitze.

