Vier Skigebiete spannen zusammen

Die vier Wintersportgebiete Adelboden-Lenk, Aletsch Arena, Engelberg-Titlis sowie die Jungfrau Ski Region präsentieren mit dem "AlpsPass" ein neues Angebot. Ziel sei es, "längerfristig die erstklassigen und schönsten Skiregionen der Alpen unter dem Motto 'der beste Skipass der Alpen' zu vereinen". Der "AlpsPass" wird in allen vier Skiregionen jeweils in der Wintersaison vom Saisonbeginn bis zum 30. April auf sämtlichen Bahnanlagen gültig sein (Ausnahme Bahnstrecke Eigergletscher-Jungfraujoch, dort nur mit Anschlussticket). Zusätzlich wird er im Oktober und Mai an Tagen mit Skibetrieb am Berg genutzt werden können.

Hintergrund: Im Kanton Bern war 2017/18 der Top4-Skipass der vier grössten Skigebiete ins Leben gerufen worden. Vor der aktuellen Saison hatte Gstaad seinen Austritt angekündigt. "Dies gab den Ausschlag, nach neuen, zukunftsfähigen Lösungen zu suchen", so die am "AlpsPass" beteiligten Skiregionen.

Zusammen mit der Lancierung machen die beteiligten Skigebiete ein weiteres Angebot: Wer den neuen "AlpsPass" kauft, erhält für den Winter 2025/26 zusätzlich neun Gratis-Skitage in drei Bündner Top-Destinationen (mit je drei frei wählbaren Tagen während der Wintersaison für die Skigebiete Davos Klosters, Arosa Lenzerheide und LAAX).



Tiefere Preise für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche wird Wintersport mit dem "AlpsPass" günstiger als mit dem Top4-Skipass: Beim "AlpsPass" zahlen Jugendliche von 16 bis 19 Jahren im Vorverkauf noch 299 Franken (Top4: CHF 499) und Kinder von 6 bis 15 Jahren 199 Franken (Top4: CHF 333). Der Vorverkaufspreis für den "AlpsPass" beträgt für Erwachsene 949 Franken. Das ist höher als der Vorverkaufspreis des Top4-Skipasses in der letzten Saison (Top4: CHF 850). Zudem erhalten InhaberInnen eines "AlpsPass" in jedem Partnergebiet der Bündner TOPCARD während der Wintersaison 2025/26 je drei Gratis-Skitage.



Neues Angebot für Zweitheimische in Adelboden-Lenk

Parallel zur Einführung des "AlpsPass" führt die Ski- und Bikeregion Adelboden-Lenk zum Winter 2025/26 eine neue Jahreskarte für die BesitzerInnen von Zweitwohnungsen ein. Damit gilt für die sogenannten Zweitheimischen auf allen Transportanlagen der Ski- und Bikeregion Adelboden-Lenk (Adelboden-Lenk, Elsigen-Metsch, Engstligenalp, Tschentenalp und Betelberg) das ganze Jahr freie Fahrt. Das Jahresabo ermögliche es BesitzerInnen von Zweitwohnungen sowie DauermieterInnen von Ferienwohnungen in den Gemeinden Adelboden, Lenk und Frutigen, die Bergwelt uneingeschränkt zu geniessen, so die entsprechende Medienmitteilung. Die Jahreskarte Adelboden-Lenk für Zweitheimische ist im Vorverkauf für Erwachsene zum Preis von 869 Franken erhältlich, Jugendliche von 16 bis 19 Jahren bezahlen im Vorverkauf 369, Kinder von 6 bis 15 Jahren 249 Franken.

Die Abonnemente und Jahreskarten für Einheimische bleiben wie gewohnt bestehen. Das Skisaisonabo Adelboden-Lenk für Einheimische kostet 2025/26 im Vorverkauf 679 Franken, entsprechend den anderen Tickettarifen wurden auch hier die Preise für Jugendliche (279 Franken) und Kinder (159 Franken) gesenkt. Zur Vereinheitlichung des Tarifsystems wird der Seniorentarif jenem der Erwachsenenpreise angeglichen.

Pressedienst Bergbahnen Adelboden-Lenk AG / Redaktion

Der Vorverkauf aller Abonnemente und Jahreskarten startet am 1. September und dauert bis zum 15. November 2025. Weitere Infos unter: www.adelboden-lenk.ch/abos