Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Viermal Ja bei der EVP im Frutigland

  16.09.2025 Politik

In einer Pressemitteilung erläutert die EVP Frutigen ihren Standpunkt zum Eigenmietwert. Nach mehreren Anläufen habe das eidgenössische Parlament eine akzeptable Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts verabschiedet.


«Die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote