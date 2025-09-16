Viermal Ja bei der EVP im Frutigland

In einer Pressemitteilung erläutert die EVP Frutigen ihren Standpunkt zum Eigenmietwert. Nach mehreren Anläufen habe das eidgenössische Parlament eine akzeptable Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts verabschiedet.

«Die Rahmenbedingungen bieten für Eigentümer und Mieter mehr Gerechtigkeit», heisst es. Sehr deutlich stimmen die EVP-Vertreter dem Bundesbeschluss zu, welcher den Kantonen eine Steuer auf Zweitwohnungen erlaubt. Damit kann das Gesetz umgesetzt werden. Ein Zinsabzug für Ersterwerber erleichtert es besonders jungen Familien, zum Eigenheim zu kommen. Das Gesetz macht es attraktiver, Hypotheken abzuzahlen, was die Gefahr einer Immobilienblase verringert und die sehr hohe Schuldenquote der Schweiz etwas reduzieren dürfte.

«E-ID bietet sehr hohe Sicherheit»

Der Bund hat verstanden, dass man den elektronischen Identitätsausweis nicht der Privatwirtschaft in die Hände geben wollte, und legt eine neue Lösung vor. Die Befürchtung staatlicher Überwachung ist nicht gerechtfertigt. Mit der E-ID wird lediglich die Identität einer Person bestätigt. Ihre Daten sind bei Verlust nicht offen einsehbar wie bei der ID-Karte, sondern nur auf dem persönlichen Smartphone gespeichert und verschlüsselt. Die Benützung der E-ID ist freiwillig und kostenlos. Besonders Auslandschweizer warten sehnlichst auf einen solchen Ausweis.

Praktisch unbestritten ist für die EVP die kantonale Miet-Initiative. Man hält die Offenlegung der Vormiete für einen Akt der Transparenz und Ehrlichkeit. Ohne Gegenstimme wurde auch Zustimmung zur korrigierten Zonenplanänderung Vorderhasli beschlossen.

Die EVP-Parolen:

• JA zum Bundesbeschluss zwecks Abschaffung des Eigenmietwerts

• JA zum E-ID-Gesetz

• JA zur kantonalen Miet-Initiative

• JA zur Zonenplanänderung Vor derhasli (Gemeinde Frutigen)

RED