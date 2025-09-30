Volle Konzentration und viel Ausdauer im Goms

Die Nachwuchsathleten des Jugendbiathlon Kandertal starteten mit grosser Vorfreude in die neue Saison – und durften im Goms gleich drei Podestplätze feiern.

Mit viel Begeisterung reisten acht Kinder des Jugendbiathlon Kandertal am Samstag, 27. September, ins Goms und eröffneten dort die neue Wettkampfsaison. Nach den intensiven Sommertrainings galt es nun, erste oder weitere Wettkampferfahrungen zu sammeln.

Gestartet wurde in der Kategorie «Kids». Für die Jahrgänge 2015 bis 2017 bedeutete dies einen Wettkampf mit zweimal Schiessen liegend und drei Laufrunden à 500 Meter. Die Jahrgänge 2013 und 2014 hatten drei Schiesseinheiten und vier Laufrunden zu absolvieren. Auch der jüngste Spross im Team kam nicht zu kurz: Für die «Bambinis» mit Jahrgang 2018 und jünger gab es einen Wettkampf mit zwei Laufrunden und einem Zielwurf mit Bällen.

Alle gaben ihr Bestes, feuerten sich gegenseitig an und durften am Schluss tolle Preise in Empfang nehmen. Dank besonders guten Schiessleistungen und viel Ausdauer feierten die Kandertaler Athleten sogar drei Podestplätze: Jael Schranz und Björn Joder siegten jeweils in ihrer Kategorie, und Lena Schmid durfte als Drittplatzierte ebenfalls aufs Treppchen steigen. Müde, aber zufrieden und mit viel Vorfreude auf den kommenden Winter liessen die Kinder den wunderschönen Tag im Nordischen Zentrum in Ulrichen ausklingen.

JB KANDERTAL