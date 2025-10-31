Vom Acker in den Hofladen – Kürbis im Frutigland

Wenn der Sommer langsam zu Ende geht und die Sonne flacher über das Frutigland scheint, erscheinen sie in leuchtendem Orange entlang der Strassen, auf Marktständen und in Hofläden: Kürbisse in allen Formen und Grössen. Ob Zierkürbis, Hokkaido, Butternuss oder ...

Wenn der Sommer langsam zu Ende geht und die Sonne flacher über das Frutigland scheint, erscheinen sie in leuchtendem Orange entlang der Strassen, auf Marktständen und in Hofläden: Kürbisse in allen Formen und Grössen. Ob Zierkürbis, Hokkaido, Butternuss oder Muskat – die orangen Kugeln sind aus dem Herbstbild unserer Region kaum mehr wegzudenken. Doch seit wann wächst der Kürbis hier eigentlich – und wo genau?

JACQUELINE RÜESCH

Im Frutigland findet man mittlerweile zahlreiche Hofläden, die den Kürbis als willkommenen Farbtupfer in ihre vielseitigen Angebote aufgenommen haben. Von einem grossflächigen Anbau, wie man ihn in den grossen Gemüsegebieten wie zum Beispiel dem Seeland kennt, kann im Frutigland zwar nicht die Rede sein. Doch gerade die kleinflächige, naturnahe Produktion, wie etwa im hauseigenen Garten oder auf kleineren Feldern, macht den Reiz der regionalen Kürbisse aus: kurze Wege, frische Ware und Sortenvielfalt.

Ein Weltreisender im eigenen Garten

Die Geschichte des Kürbisses reicht weit über die Alpen hinaus. Ursprünglich stammt er aus Mittel- und Südamerika, wo ihn indigene Kulturen schon 10 000 Jahre v. Ch. kultivierten. Bei den Mayas und den Azteken war der Kürbis ein Grundnahrungsmittel, zusammen mit Mais und Bohnen. Im Zuge der Entdeckung der neuen Welt, also im 16. Jahrhundert, brachten die portugiesischen und spanischen Konquistadoren diese Riesenbeeren als Proviant, vorwiegend für die Tiere auf den Schiffen, nach Europa – zunächst fand er hier als Kuriosität in den Gärten wohlhabender Familien seine Funktion. Schnell erkannte man jedoch den Wert des Kürbisses: Er lässt sich gut lagern, vielseitig verwenden und wächst selbst in kühleren Regionen zuverlässig.

In der Schweiz tauchte der Kürbis bereits im 17. Jahrhundert in Klostergärten und bäuerlichen Gemüsegärten auf. Besonders im Mittelland und in der Ostschweiz wurde er als Speise- und vor allem Futterpflanze geschätzt. Lange Zeit galten Kürbisse als Armeleuteessen. Heute erleben sie eine Renaissance.

Seit einigen Jahren hält der Kürbis vermehrt Einzug in die gepflegte Küche – als gesundes, regionales Herbstgemüse, das mit neuen Sorten und Rezeptideen begeistert. Kürbissuppen, Gnocchi, Ofengemüse oder gar Kürbiskuchen: Kaum ein anderes Gemüse steht so sehr für die Herbstzeit. Und das zu Recht.

Kürbisse sind reich an Vitaminen der Gruppen A, C, D sowie E und ihr Fruchtfleisch enthält viel Kalium, Kalzium und Zink. Sie stärken das Immunsystem, fördern die Verdauung und hemmen Entzündungen. Sie sind für Diäten geeignet, da sie 95 Prozent Wasser enthalten und ihr Nährwert nur circa 20 kcal pro 100 Gramm beträgt.

Seit wann wächst der Kürbis im Frutigland?

Wann genau der Kürbis seinen Weg in die hiesigen Täler fand, lässt sich nicht genau festlegen, wahrscheinlich seit den 1990er-Jahren. So antwortet ein regionaler Landwirt aus dem Frutigland auf diese Frage: «Wir bauen seit etwa dreissig Jahren Kürbisse an»; «Meine Eltern haben bereits Kürbisse angebaut», äussert sich ein weiterer.

Doch ob als Dekoration vor der Haustür, in der Suppe oder als Öl – der Kürbis steht heute für Heimat, Vielfalt und Genuss. Seine leuchtende Schale erinnert uns daran, dass der Sommer vergangen ist, aber die Erde uns weiterhin reich beschenkt. Angebaut wird er vor allem auf kleinen Feldern und in den Gärten, aber mit reichlich Ertrag und grosser Wirkung: als Zeichen, dass Tradition und Kreativität in der Landwirtschaft Hand in Hand gehen.

Überbackener Spaghetti-Kürbis



Zutaten (für 4 Personen):

• 2 mittlere Spaghettikürbisse

• Reibkäse, z. B. Greyerzer

• Rahm

• Salz und Pfeffer

Zubereitung:

• Die Spaghettikürbisse der Länge nach halbieren, die Kerne entfernen und die vier Hälften in eine Gratinform legen mit der Schnittfläche nach oben.

• Die Löcher der Kürbishälften bis jeweils zur Hälfte mit dem Reibkäse auffüllen, bis 1 cm unter den Rand mit Rahm auffüllen und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.

• Die gefüllten Kürbishälften während einer Stunde bei 180 °C im Backofen überbacken und mit saisonalem Salat anrichten.