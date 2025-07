Vom Betelberg nach Bangkok

Ein Stück Berner Oberland mitten in Thailands Hauptstadt: Ein Jahr lang steht eine Gondel der Bergbahnen Adelboden-Lenk AG bei der Schweizer Botschaft – und sorgt dort für alpine Stimmung.

Thailand ist mittlerweile der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz in Südostasien und auch im Tourismus eine starke Drehscheibe: Vor der Covid-Pandemie besuchten jährlich 160'000 thailändische Gäste die Schweiz. «Der politische, wirtschaftliche und soziale Austausch zwischen unseren beiden Ländern entwickelt sich stetig weiter», erklärt denn auch Pedro Zwahlen, Botschafter der Schweiz im Königreich Thailand.

Für eine noch engere Verbindung zwischen beiden Destinationen könnte derzeit aber noch eine weitere Gallionsfigur sorgen: Seit diesem Frühling fungiert nämlich eine Seilbahn-Gondel vom Lenker Betelberg als Blickfang auf dem Schweizer Botschaftsgelände in Bangkok.

Beliebtes Fotosujet

Die Gondel sei eine Bereicherung für die Botschaft und habe bereits ihren Platz mitten im öffentlichen Teil des Geländes gefunden, heisst es vonseiten der Schweizer Diplomaten: So würden viele BesucherInnen und KundInnen jeden Tag Fotos davon machen, während sie auf ihre Termine mit dem Team der Konsular-Abteilung warten.

Auch im digitalen Bereich hat die Fahrkabine schon ihre Spuren hinterlassen, wurde sie doch zum Beispiel bereits einmal auf dem Twitter-Account des Botschafters Pedro Zwahlen vorgestellt. Dieser wuchs übrigens in Thun auf – und damit notabene am Tor zum Berner Oberland.

Offizieller Partner der Botschaft

Noch bis Ende März 2026 ist die Gondel an der North Wireless Road in Bangkok zu besichtigen. In dieser Zeit darf die Bergbahnen Adelboden-Lenk AG zudem den Titel «Offizieller Partner der Schweizer Botschaft in Bangkok» tragen. Die Präsenz vor Ort dient auch der Gewinnung von neuen Gästen aus dem asiatischen Raum, deren Besuch im Berner Oberland unter anderem die Zwischensaison stärken soll.

In der Kabine finden Interessierte denn auch eine Infotafel zu Adelboden-Lenk, die auf Highlights der Region von den Pisten über Chalets und Fondue bis hin zu Steinbock-Sichtungen hinweist.

TALK