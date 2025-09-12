Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Vom Reden und Reden-Lassen

  12.09.2025 Kolumne

Ein Stimmungsbild vom Beginn der Herbstsession des Nationalrats:

«Schon vor dem Anfang steht das Wort», möchte man kommentieren, was sich in der Anfangsstunde der diesjährigen Herbstsession im Nationalrat abgespielt hat. Nun, es war nichts Dramatisches, wenn man einmal ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote