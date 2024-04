VORSCHAU Am Samstag, 4. Mai, ab 17 Uhr veranstalten die gemischten Chöre Faulensee und Adelboden ein Konzert in der Kirche Faulensee. Unendlich vielfältig und immer wechselnd präsentiert sich die Natur in den Alpen und an den Seen, mit tiefblauem Himmel und Wasser, ...