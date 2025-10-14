Wofür steht Bern in der Schweiz? Ein soeben neu erschienenes Buch gibt Einblicke in die Bedeutung und die Entwicklung des Kantons Bern in kompakter Form.

Bern ist hinsichtlich seiner Bevölkerung und Fläche der zweitgrösste Kanton des Landes. Er erstreckt sich über alle drei Landschaften – Jura, Mittelland und Alpen – und umfasst sowohl Städte als auch ländliche Regionen.

Als grösster Stadtstaat nördlich der Alpen war er vom Mittelalter bis 1798 gemeinsam mit Zürich die dominierende Macht in der Alten Eidgenossenschaft. Mit dem Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert verlor Bern an wirtschaftlicher Bedeutung, obwohl die Stadt 1848 Hauptort des Bundesstaates wurde. Der Kanton lag seit der Jungsteinzeit an der Schnittstelle von Kulturräumen und später zwischen französisch- und deutschsprachiger Schweiz. Deshalb spielt Bern bis heute eine wichtige Rolle für den nationalen Zusammenhalt. Die neu abgefasste und soeben erschienene «Geschichte des Kantons Bern» zwischen Buchdeckeln spannt den weiten Bogen von der Eiszeit bis heute und bietet erstmals einen handlichen Überblick über die spannende Entwicklung.

Das Buch wurde initiiert vom Historiker Christian Lüthi, der selbst das Kapitel zur neuesten Geschichte verfasst hat. Die weiteren Beiträge stammen von Regine Stapfer und Annina Wyss Schildknecht (Urgeschichte und römische Zeit), Armand Baeriswyl und Regula Schmid (Mittelalter) sowie Martin Stuber (Frühe Neuzeit).

Infos: Geschichte des Kantons Bern. Verlag hier und jetzt. 368 Seiten, gebunden, 200 schwarzweisse und farbige Abbildungen. 16 × 24 cm. ISBN 978-3-03919-578-7. Preis 44 Franken