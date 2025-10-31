Immobilien Immobilien
Von der Klatsche zur Charakterprobe – Kandersteg zeigt Moral

  31.10.2025 Sport
Kandersteg kämpt – bislang leider ohne Erfolg. BILD: ZVG
Kandersteg kämpt – bislang leider ohne Erfolg. BILD: ZVG

Die vergangene Woche hatte es für den EHC Kandersteg in sich: Zwei Heimspiele innert drei Tagen, zwei sehr unterschiedliche Auftritte – und trotz ausbleibender Punkte viele Erkenntnisse für den weiteren Verlauf der Saison.

TONI STOLLER, EHC KANDERSTEG

