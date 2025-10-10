Immobilien Immobilien
Von der Piste bis zum Promilletest – Sanitäter üben den Ernstfall

  10.10.2025 Kandersteg
Nach einem Sturz wurde dem Verunfallten alle Hilfe zu teil, die nötig war. BILDER: MICHAEL £SCHINNERLING
Drei realitätsnahe Übungen führten der Militärsanitätsverein Kandertal und Simme sowie die Samariter Wimmis bei den Sprungschanzen in Kandersteg durch. Zum einen wurde ein schwerer Unfall beim Tubing simuliert, ein Betrunkener musste gebändigt werden, und ein ...

