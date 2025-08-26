Von der Qualifikation bis zum Meistertitel: ein Sommermärchen in den Alpen

Was für ein Sommer für Karin Rubin! Die Sportlerin aus Reichenbach, die bereits im Disc Golf den Schweizermeistertitel erringen konnte, hat sich nun auch im Bowls in die Geschichtsbücher gespielt. Am Wochenende vom 16. August 2025 krönte sie sich im malerischen Gstaad ...

Was für ein Sommer für Karin Rubin! Die Sportlerin aus Reichenbach, die bereits im Disc Golf den Schweizermeistertitel erringen konnte, hat sich nun auch im Bowls in die Geschichtsbücher gespielt. Am Wochenende vom 16. August 2025 krönte sie sich im malerischen Gstaad zur Schweizermeisterin im Einzel.

Der Weg zum Titel war lang und fordernd. Seit Mai kämpfte sich Rubin über die Qualifikation im Bowls Club Thun in das nationale Finale vor. Schon in der Vorrunde deutete sich an, dass mit ihr zu rechnen war: mit souveränen Auftritten entschied sie ihre Gruppe für sich und zog ohne Umwege in die K.-o.-Phase ein. Im Halbfinale kam es dann zum Namensduell: Karin Rubin traf auf ihre Namensvetterin Larissa Rubin vom BC Jungfrau in Interlaken. In einem dramatischen Spiel, das den ZuschauerInnen alles bot, setzte sich Karin durch – und hatte damit die Medaille bereits sicher.

Doch Rubin wollte mehr: Im Finale wartete die Lokalmatadorin Christine Tschanz, die ihrerseits über die Qualifikation in Gstaad ins Hauptfeld gelangt war. Vor heimischem Publikum galt sie als Geheimfavoritin. Doch Karin Rubin liess sich nicht beirren. Mit kühler Nervenstärke und präzisem Spiel entschied sie das Endspiel in zwei Sätzen klar für sich. Damit ist die 2025er-Saison für die Athletin endgültig ein Jahr der Superlative. In zwei völlig unterschiedlichen Sportarten – Disc Golf und Bowls – trägt sie nun den Titel «Schweizermeisterin».

Eine Leistung, die nicht nur von aussergewöhnlichem Talent, sondern auch von eiserner Disziplin zeugt.

Swiss Bowls hat mit Karin Rubin ein weiteres Aushängeschild – eine Sportlerin, die beweist, dass Leidenschaft und Vielseitigkeit Berge versetzen können.

