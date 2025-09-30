Immobilien Immobilien
Von Frutigen nach Texas

  30.09.2025 Frutigen
Bruno und Hannelore Walthert freuen sich schon auf die bevorstehenden Märite. BILD: ZVG
In wenigen Tagen haben Hannelore und Bruno Walthert alle Hände voll zu tun. Die beiden Frutiger werden auf sämtlichen Märkten der Region selbst gemachtes Spielzeug und Handarbeiten anbieten.

Während Bruno Walthert das ganze Jahr über mit Hobel ...

