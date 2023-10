Wahlen 2023: Wasserfallen vor Salzmann

Die Ergebnisse der Kandidierenden für den Ständerat im Einzelnen (genannt sind die ersten zehn):

1 Wasserfallen Flavia (SP): 158'843 Stimmen

2 Salzmann Werner (SVP): 157'944

3 Pulver Bernhard (GRÜNE): 97'275

4 Hess Sandra (FDP): 93'123

5 Grossen Jürg (GLP): 72'860

6 Hess Lorenz (Mitte): 41'237

7 Jost Marc (EVP): 28'377

8 Amstutz Madeleine (BSL): 16'747

9 Fouquet Pascal (Piraten): 10'756

10 Ananiadis Jorgo (Piraten): 3'978

Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental lag die Wahlbeteiligung bei 55,8 Prozent, einer der höchsten Werte im Kanton. Hier ist die Reihenfolge etwas anders als im Gesamtkanton. Von den 31'583 im Verwaltungskreis abgebenen Stimmen holte

Werner Salzmann (SVP): 10'406 Stimmen

Jürg Grossen (GLP): 4'498

Flavia Wasserfallen (SP): 4'335

Sandra Hess (FDP): 4'125

Marc Jost (EVP): 2'263

Bernhard Pulver (Grüne): 1'943

Lorenz Hess (Mitte): 1'544

Madeleine Amstutz (BSL): 1'373

Das absolute Mehr lag bei 173'210. Für die Berner StänderätInnen wird somit am 19. November 2023 ein zweiter Wahlgang stattfinden – es sei denn, alle weniger gut Gwählten zögen in den nächsten Tagen ihre Kandidaturen zugunsten von Flavia Wasserfallen und Werner Salzmann zurück.

Mehr dazu lesen Sie in der Dienstagsausgabe des «Frutigländers».