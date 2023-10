Wahlen 2023: Knutti, Wandfluh, Grossen und Gafner gewählt

Thomas Knutti aus Weissenburg holte 100'585 Stimmen, sein Mitbewerber Ernst Wandfluh aus Kandergrund mit 95'684 etwas weniger. Beide werden ab dem kommenden Jahr neu im Nationalrat politisieren.

Ihre Wiederwahl schafften der Frutiger GLP-Politiker Jürg Grossen (78'289 Stimmen) und der EDU-Kandidat Andreas Gafner (31'176 Stimmen)

Im Kanton Bern wurden gewählt (höchste Stimmenzahl zuerst genannt):

Salzmann Werner (SVP)

Guggisberg Lars (SVP)

Wasserfallen Flavia (SP Frauen)

Hess Erich (SVP)

Bühler Manfred (SVP)

Umbricht Pieren Nadja (SVP)

Riem Katja (SVP)

Knutti Thomas (SVP)

Wandfluh Ernst (SVP)

Masshardt Nadine (SP Frauen)

Grossen Jürg (GLP)

Aebischer Matthias (SP Männer)

Funiciello Tamara (SP Frauen)

Baumann Kilian (Grüne)

Wasserfallen Christian (FDP)

Trede Aline (Grüne)

Bertschy Kathrin (GLP)

Badertscher Christine (Grüne)

Hess Lorenz (Mitte, Hauptliste)

Zybach Ursula (SP Frauen)

Mettler Melanie (GLP)

Nause Reto (Mitte, Hauptliste)

Gafner Andreas (EDU)

Jost Marc (EVP)

Partei-Ergebnisse im Verwaltungskreis

Die SVP holt im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental 40,6 Prozent, die JSVP 2,3 Prozent. Zum Vergleich: Die EDU kommt mit ihren Listen EDU, EDU Plus und Junge EDU auf 11,2 Prozent, es folgen die SP-Listen (SP-Frauen, SP und JUSO), die im Verwaltungskreis zusammen 10,3 Prozent holen.

In der Gemeinde Kandergrund, dem Wohnort des SVP-Kandidaten Ernst Wandfluh, wählten 69 Prozent SVP (JSVP: 3,6 Prozent) – der Spitzenwert für die Volkspartei im gesamten Verwaltungskreis.