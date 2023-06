Wapro und BLS haben Grosses vor

An der Parallelstrasse deuten hohe Bauprofile auf einen beachtlichen Neubau hin. Bauherrin ist die Wandfluh Produktions AG (Wapro), doch auch die BLS ist als wichtige Partnerin mit im Boot.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Wandfluh Produktions AG plant, eine neue Fabrikationshalle unterhalb ihres bisherigen Standorts an der Parallelstrasse zu erstellen. Eine Nachfrage bei Verwaltungsratspräsident Matthias Wandfluh bestätigt, dass die Firma als Bauherrin auftritt, schliesslich sind die entsprechenden Parzellen firmeneigenes Land. Das Ausbauprojekt umfasst laut Publikation:

• Ein vierstöckiges Gebäude mit Einstellhalle für Produktion, Lager und Büros auf einer Grundfläche von etwa 40 mal 45 Metern;

• zwei Wohnungen als oberstes Geschoss;

• eine moderne Energieversorgung mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpe sowie

• eine fast 30 Meter lange Passerelle, die in 4,5 Meter Höhe über die Parallelstrasse ins Erhaltungszentrum der BLS führt.

Vor allem der letztgenannte Punkt zeigt, dass das Bahnunternehmen stark in das Projekt involviert ist. Aus den Gesuchsunterlagen geht hervor, dass die bisher von der BLS genutzten Flächen bei der benachbarten Firma Mägert gekündigt wurden und deswegen dringend ein Ersatz her muss. Auf der Suche nach geeigneten Standorten stellte die BLS fest, dass sich das Wandfluh-Areal für ihre Bedürfnisse eignen würde.

«Frutigen ist das Ersatzmateriallager für den Lötschberg-Basistunnel», heisst es seitens der BLS. «Im neuen Wapro-Gebäude werden elektromechanische Ersatzmaterialien und Betriebsmittel wie Werkzeuge, Geräte und Messmittel eingelagert.» Dieses Lager wird im ersten Obergeschoss untergebracht sein. Mit der Passerelle über die Parallelstrasse wird das Lager auf demselben Niveau wie das Erhaltungszentrum (EZ) liegen und an die Gleise angebunden sein. Da die Warenannahme beim EZ liegt, ist die Passerelle für die BLS aus Effizienzgründen zentral. «Neben der Optimierung der Betriebsabläufe erhöht diese die Sicherheit des Personals. So erfolgen künftig die Materialumschläge nicht mehr über die öffentliche Strasse und für das Personal entsteht eine wettergeschützte Verbindung der Gebäude», schreibt die BLS auf Anfrage.

Hauptstützpunkt für Bahnunterhalt

Die BLS wird sich im Wapro-Gebäude einmieten. Es ist vorgesehen, dass dort neben dem Lager Werkstätten, Mitarbeiterarbeitsplätze sowie Sitzungszimmer untergebracht werden. Das Grossmaterial wird weiterhin im EZ gelagert. Dieser Standort wird so zum BLS-Hauptstützpunkt der Region Oberland für Bau und Unterhalt – und das unabhängig vom vorgesehenen Ausbau des Neat-Tunnels.

Am Standort Frutigen beschäftigt das Bahnunternehmen aktuell insgesamt rund 115 Mitarbeitende. Diese Anzahl wird durch den Ausbau der Neat noch leicht ansteigen.

Wapro will bei der Automation wachsen

Das neue Gebäude ist so geplant, dass es direkt an die bestehende Werkhalle der Wandfluh Produktions AG anschliesst. Entlang der Parallelstrasse wird es eine optische Fortsetzung des Anlieferungsbereichs, der Parkplätze und Bäume bilden. Als maximale Gebäudehöhe sind 15 Meter beantragt, die für den Betrieb notwendig seien. Aktuell ist dafür noch eine Ausnahmegenehmigung nötig – die genannte Höhe wird erst bei einer positiven Urnenabstimmung am 18. Juni zum revidierten Frutiger Baureglement erlaubt sein.

Matthias Wandfluh bestätigt, dass unabhängig von der BLS-Anfrage im Frühjahr 2022 ein Neubau in absehbarer Zeit vorgesehen war. Die Überlegungen, die man selbst bereits gemacht hatte, hätten sich dann positiv auf den Terminplan ausgewirkt.

Der eigene Bedarf nach einer Erweiterung sei unbestritten und ergebe sich aus dem Geschäftsgang des Unternehmens. Der Neubau werde je etwa hälftig von Wapro und BLS belegt, allenfalls werde man noch Räumlichkeiten an Drittfirmen vermieten. Gerade in den Bereichen Reinigung, Montage und Automation wolle und werde man selbst wachsen, zudem sei eine Platzreserve für neue oder zusätzliche Maschinen immer erwünscht. Infolge der Erweiterung sollen auch neue Arbeitsplätze am Standort Frutigen geschaffen werden.

Eine offene Einsprache

Die Investitionen für den Neubau beziffert Matthias Wandfluh auf über 20 Millionen Franken. Da die BLS im Sommer 2025 ihren Teil in Betrieb nehmen möchte, ist das ganze Bewilligungs- und Bauprogramm recht sportlich – doch gemäss Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental ist gegen das Vorhaben innert der Auflagefrist eine Einsprache eingegangen. Matthias Wandfluh geht wegen des laufenden Verfahrens nicht auf den Inhalt ein, aber: «Wir werden uns so rasch wie möglich mit dem Einsprecher zusammensetzen und Lösungen diskutieren. Eine zeitliche Verzögerung für den Neubau wäre natürlich ärgerlich.»

Weitere Infos zur Wandfluh Produktions AG im Internet: www.wapro.ch

Neue Wapro-Leitung seit dem 1. Juni

Nach fast 30 Jahren Mitarbeit in verschiedenen Funktionen innerhalb der Wandfluh Gruppe, davon 20 Jahre als Geschäftsführer der Wandfluh Produktions AG, verabschiedete sich Bruno Dähler Ende Mai in den vorzeitigen Ruhestand. Sein Nachfolger ist der gelernte Polymechaniker Yves Luginbühl (siehe Bild), der sich zum Technischen Kaufmann mit Nachdiplomstudium Betriebswirtschaft HF weitergebildet hat. Luginbühl kennt die Wapro bereits aus seiner früheren Tätigkeit als Polymechaniker und Kundenbetreuer und hat seine Stelle offiziell am 1. Juni angetreten.

HSF