Warenvielfalt und Wetterglück

Wie schon in den Vorjahren schien auch diesmal am Frutigmärit die Sonne. Entsprechend voll waren letzten Freitag die Strassen im Dorf. Etliche Besucher Innen aus dem Tal und von ausserhalb stöberten an den 193 Ständen (davon 76 aus der Region).

MICHAEL SCHINNERLING

In der Oberen Bahnhofstrasse standen Hannelore und Bruno Walthert mit Spielzeug und Lastwagen aus Holz. «Wir sind zum dritten Mal dabei und kamen zu Fuss. Wir wohnen ja ganz in der Nähe», erzählten die beiden Händler. Ein paar Meter entfernt stand ein Coiffeurstuhl auf der Strasse. Hier stattete Rahel Schmid ihre Kundinnen mit Extensions und Zöpfen aus, auf Wunsch gab es noch Glühwein dazu. Sehr beliebt war auch das Angebot von ChriSu-Kinderschminken aus Reichenbach. Weiter unten verkauften die Schülerinnen Lorena und Marlin von der Erlebnis.Schule mit grosser Begeisterung ihre selbst gebackenen Lebkuchen. «Das sind die besten hier», fand Barbara Fuhrer aus Adelboden. Die Marktfahrer stammten nicht nur aus der Region. Ebenso waren Anbieter aus Walzenhausen, Zürich, Zug oder Willisau vor Ort. Der Frutigmärit war auch in diesem Jahr ein Kundenmagnet, die BesucherInnen kamen morgens in Scharen mit der Bahn angereist. Nach dem Einkaufen konnten sie an mehreren Orten im Dorf feiern.